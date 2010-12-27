Водитель маршрутки уснул и врезался в "Жигули" на Приморском шоссе

В аварии сильно пострадала отечественная машина.

В ночь на 6 сентября на Приморском шоссе, на въезде в Сестрорецк, произошло серьезное ДТП. По некоторой информации, водитель маршрутки уснул за рулем автомобиля и врезался в "Жигули". В сети появились фотографии с места происшествия.

По снимкам видно, что в аварии сильно пострадала отечественная машина. Не смотря на это, водитель "Жигули" жив и не получил серьезных повреждений. Пользователи интернета отметили, что он "родился в рубашке". Не пострадал и водитель маршрутки.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Медики в профилактических целях осмотрели пострадавших.

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб