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Водитель маршрутки уснул и врезался в "Жигули" на Приморском шоссе
Сегодня, 7:08
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Alena_Zinovieva

Водитель маршрутки уснул и врезался в "Жигули" на Приморском шоссе

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В аварии сильно пострадала отечественная машина.

В ночь на 6 сентября на Приморском шоссе, на въезде в Сестрорецк, произошло серьезное ДТП. По некоторой информации, водитель маршрутки уснул за рулем автомобиля и врезался в "Жигули". В сети появились фотографии с места происшествия.

По снимкам видно, что в аварии сильно пострадала отечественная машина. Не смотря на это, водитель "Жигули" жив и не получил серьезных повреждений. Пользователи интернета отметили, что он "родился в рубашке". Не пострадал и водитель маршрутки.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Медики в профилактических целях осмотрели пострадавших.

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп на трассе, жигули
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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