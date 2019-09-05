На пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая

Один из них съехал с рельсов и протаранил другой.

Днем 5 сентября в Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием двух трамваев. По словам очевидцев, на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры дорогу не поделили транспортные средства под номером 100, двигающиеся на встречу друг другу. В сети появилось видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что ехали на трамвае №100, как вдруг в них сбоку въехало другое транспортное средство. По всей видимости, трамвай съехал с рельсов и протаранил другой, разбив ему стекло.

В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. На рельсах образовалась трамвайная пробка в оба направления.

Ранее мы писали, что на Софийской Hyundai Solaris на скорости въехал в ограждение.

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