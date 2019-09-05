На Софийской Hyundai Solaris на скорости въехал в ограждение

Водитель находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В ночь на 5 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошла дорожная авария, в результате которой водитель получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, Hyundai Solaris наехал на препятствие с последующим наездом на ограждение напротив дома №30 по Софийской улице, авария произошла около 0:20.

В результате ДТП пострадал 31-летний уроженец Узбекистана. Он был доставлен в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Врачи диагностировали у водителя открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом черепа, ребер, закрытую травму груди.

Утром у метро "Обухово" каршеринг въехал в пассажирский автобус.

Фото и видео: ВК/ ДТП И ЧП