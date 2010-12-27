У метро "Обухово" каршеринг въехал в пассажирский автобус

Информации о пострадавших нет.

Утро в Петербурге началось с очередного ДТП с участием каршерингового автомобиля. Авария произошла у станции метро "Обухово". Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".

По данным свидетелей, автомобиль въехал в пассажирский автобус, когда тот просто стоял на дороге. Информации о пострадавших нет.

Отметим, дорожно-транспортные происшествия с участием каршеринга происходят в Петербурге почти каждый день.

Ранее BMW врезался в столб и загорелся на перекрестке КИМа и Уральской.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП