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У метро "Обухово" каршеринг въехал в пассажирский автобус
Сегодня, 8:56
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nastya960

У метро "Обухово" каршеринг въехал в пассажирский автобус

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Информации о пострадавших нет.

Утро в Петербурге началось с очередного ДТП с участием каршерингового автомобиля. Авария произошла у станции метро "Обухово". Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".

По данным свидетелей, автомобиль въехал в пассажирский автобус, когда тот просто стоял на дороге. Информации о пострадавших нет.

Отметим, дорожно-транспортные происшествия с участием каршеринга происходят в Петербурге почти каждый день.

Ранее BMW врезался в столб и загорелся на перекрестке КИМа и Уральской.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: каршеринг, обухово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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