У метро "Обухово" каршеринг въехал в пассажирский автобус

Утро в Петербурге началось с очередного ДТП с участием каршерингового автомобиля. Авария произошла у станции метро "Обухово". Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".
По данным свидетелей, автомобиль въехал в пассажирский автобус, когда тот просто стоял на дороге. Информации о пострадавших нет.
Отметим, дорожно-транспортные происшествия с участием каршеринга происходят в Петербурге почти каждый день.
Ранее BMW врезался в столб и загорелся на перекрестке КИМа и Уральской.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
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