BMW врезался в столб и загорелся на перекрестке КИМа и Уральской

В аварии пострадал один человек.

Вечером 4 сентября в Василеостровском районе Петербурга произошла серьезная авария. Автомобиль BMW наехал на бордюр, а затем врезался в столб уличного освещения и загорелся на перекрестке проспекта КИМа и Уральской улицы. В сети появилось видео с места происшествия.

Авария произошла около 22:20 мск возле заправки. По данным ГИБДД, пострадал один человек. Пассажира иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии. Водитель не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что части автомобиля раскидало по КАД после ДТП в южной части Петербурга.

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