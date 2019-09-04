Части автомобиля раскидало по КАД после ДТП в южной части Петербурга

Второй автомобиль лежит на проезжей части в перевернутом состоянии.

Вечером 4 августа на КАД недалеко от съезда на Дачный проспект произошла серьезная авария. Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" заснял на видео последствия столкновения и поделился кадрами в социальных сетях.

По словам свидетеля, ДТП случилось на внутренней стороне кольцевой автодороги у реки Новая. Участниками стали два транспортных средства. Части одного из них разлетелись по дороге, другой автомобиль лежит метрах в пятидесяти "на спине". О состоянии водителей не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авто перевернулось под Литейным мостом.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"