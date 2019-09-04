Перевертыша под Литейным мостом увезли на эвакуаторе

Водитель иномарки "прилег" на спину на дороге.

Днем 4 сентября под Литейным мостом произошло ДТП, иномарка перевернулась на проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в левом ряду. По словам жителей города, водитель кроссовера не справился с управлением и перевернулся, однако обошлось без пострадавших.

На место приехали экстренные службы. Очевидцы засняли, как машину погрузили на эвакуатор. ДТП вызвало временные заторы на дороге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мойщику дорог прыснули в глаза из баллончика за неаккуратную работу.

Видео и фото: https://vk.com/spb_today