Перевертыша под Литейным мостом увезли на эвакуаторе

Днем 4 сентября под Литейным мостом произошло ДТП, иномарка перевернулась на проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в левом ряду. По словам жителей города, водитель кроссовера не справился с управлением и перевернулся, однако обошлось без пострадавших.
На место приехали экстренные службы. Очевидцы засняли, как машину погрузили на эвакуатор. ДТП вызвало временные заторы на дороге.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мойщику дорог прыснули в глаза из баллончика за неаккуратную работу.
Видео и фото: https://vk.com/spb_today
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