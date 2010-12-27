В Петербурге мойщику дорог прыснули в глаза из баллончика за неаккуратную работу

Его обидчика приговорили к исправительным работам в течение полугода.

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении Руслана Г., которого признали виновным по уголовной статье за хулиганство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, 14 апреля обвиняемый во время ссоры распылил в лицо незнакомому мужчине средство защиты от собак. Как рассказал потерпевший, он мыл автомобильные дороги и ехал с включенным краном вдоль Чкаловского проспекта. На трассу вышли пять мужчин, окружили его машину и начали по ней бить. Потерпевший остановился, его вытащили из поливальной машины и стали в грубой форме обвинять его в том, что он облил прохожих водой. Затем пострадавший упал на землю после удара, а Руслан Г. прыснул ему в лицо из баллончика.

Задержанный вину признал. В течение шести месяцев он будет задействован на исправительных работах.

Ранее на Московском вокзале мужчина ударил 61-летнюю женщину из-за замечаний.

Фото: Piter.TV