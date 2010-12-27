На Московском вокзале мужчина ударил кулаком по лицу 61-летней женщине из-за замечания

Перепалка между пенсионеркой и 35-летним гражданином закончилась тем, что мужчина применил физическую силу.

Мужчина три раза ударил кулаком по лицу пенсионерку из-за того, что женщина сделала ему замечание из-за "вальяжной позы". Об этом 9 августа сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Постарадавшая обратилась к транспортным полицейским с сообщением о том, что на Московском вокзале Петербурга ее избил неизвестный. Правоохранители установили, что пенсионерка ждала электричку, когда к ней подсел мужчина и задремал в "вальяжной позе". Женщина сделала ему замечание, после чего между ними завязался конфликт. Мужчина завершил разговор, ударив соседку по скамье по лицу. После этого он попытался скрыться, но был задержан. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

Хулиганом оказался 35-летний безработный вологжанин. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабежи. На "джентельмена" завели уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

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