Пассажир "Волги" стрелял из окна около станции метро "Ладожская"

Правоохранители расценили действия мужчины как мелкое хулиганство.

Вечером 7 августа неизвестный стрелял в воздух из машины, припаркованной на площади Карла Фаберже. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водитель "Волги" с тремя пассажирами являются уроженцами Дагестана, передало АН "Оперативное прикрытие". Правоохранители установили, что стрелял из автомобиля 25-летний пассажир, который ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве, а также изъяли пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ставрополе мужчина в офисе нанес 4 удара ножом бывшему коллеге из-за личной неприязни.

Фото: "Мегаполис Онлайн" / Telegram