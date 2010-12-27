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Пассажир "Волги" стрелял из окна около станции метро "Ладожская"
Сегодня, 13:08
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nadezhda_sib

Пассажир "Волги" стрелял из окна около станции метро "Ладожская"

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Правоохранители расценили действия мужчины как мелкое хулиганство.

Вечером 7 августа неизвестный стрелял в воздух из машины, припаркованной на площади Карла Фаберже. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Водитель "Волги" с тремя пассажирами являются уроженцами Дагестана, передало АН "Оперативное прикрытие". Правоохранители установили, что стрелял из автомобиля 25-летний пассажир, который ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. 

На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве, а также изъяли пистолет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ставрополе мужчина в офисе нанес 4 удара ножом бывшему коллеге из-за личной неприязни

Фото: "Мегаполис Онлайн" / Telegram 

Теги: стрельба, стрельба из волги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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