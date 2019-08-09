Видео: в Ставрополе мужчина в офисе нанес 4 удара ножом бывшему коллеге из-за личной неприязни

Пострадавший остался жив, его госпитализировали с ножевыми ранениями в больницу.

В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу. Видео с камер наблюдения опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах видно, как во время рабочего дня в офис заходит мужчина в верхней одежде и головном уборе. Он подходит к самому дальнему столу и начинает наносить удары в живот сидевшему там молодому человеку. К счастью, потерпевший смог вырваться и убежать.

Позже офисного работника госпитализировали с четырьмя ножевыми ранениями в живот. Нападавшего заключили под стражу. Он аргументировал свое нападение тем, что ранее между ним и его коллегой сложились плохие отношения.

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Видео: WhatsApp/ Следком России