Петербуржец проведет 15 лет в тюрьме за 14 ударов топором по голове сына

Мужчина напал на своего 11-летнего сына в состоянии алкогольного опьянения.

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который обвинялся в убийстве 11-летнего сына. Как сообщил СК РФ по Северной столице, мужчина нанес ребенку не менее 14 ударов топором.

Следователи собрали достаточно доказательств, суд признал 44-летнего мужчину виновным в данном преступлении. По данным уголовного дела, в октябре 2018 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был в квартире в доме № 13 по Нарвскому проспекту со своим 11-летним сыном. Внезапно у него возникли неприязненные отношения к ребенку, он ударил ребенка не меньше 14 раз топором по голове и шеи. Мальчик скончался на месте.

Мужчина полностью признал свою вину. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима.

В начале 2019 года под Хабаровском 80-летняя старушка убила топором и расчленила трех человек.

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