Под Хабаровском 80-летняя старушка убила топором и расчленила трех человек

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 80-летней женщины, которая обвиняется в убийстве трех человек и надругательством над их телами.
30 января 2019 года в поселке Березовка на улице были обнаружены фрагменты тела мужчины. В течение суток удалось установить личность, им оказался 52-летний местный житель, который временно проживал на квартире у 80-летней пенсионерки. При осмотре жилища были обнаружены следы крови.
Под действием неопровержимых улик женщина созналась в убийстве квартиранта. В ходе следствия были установлены еще 2 кровавых эпизода из жизни пенсионерки. В декабре 2005 года женщина по незначительному поводу повздорила с 8-летней соседкой. Пенсионерка обманным путем заманила ребенка к себе в квартиру, зарубила топором, тело расчленила и выбросила останки на улицу.
В марте 2013 года пенсионерка зарубила топором свою 77-летнюю приятельницу, которая временно проживала у нее. Тело она так же расчленила и выбросила останки на улицу. Женщина сказала, что знакомая вела себя надменно, чем раздражала ее.
Сейчас расследование уголовного дела завершено и для рассмотрения по существу передано в суд. Экспертиза признала женщину вменяемой. Женщина ранее не была судима, не привлекалась. Работала разнорабочей на разных предприятиях.
Фото: pixabay
Видео: Piter.TV архив
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