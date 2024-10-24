В Петербурге 39,8 млн рублей выделили на деловую программу туристического форума

Победитель конкурса получил оценку 93,4 балла из 100 возможных.

Петербургское конгрессно-выставочное бюро подвело итоги открытого электронного конкурса на организацию деловой программы Петербургского международного туристского форума. Победителем стала компания, предложившая наилучшее сочетание цены и качества услуг. Сумма контракта составила 39,8 млн рублей.

Согласно результатам конкурса, победитель набрал 93,4 балла из 100 возможных. Всего в тендере участвовали пять компаний, каждая из которых соответствовала заявленным требованиям, однако именно выбранный подрядчик продемонстрировал наиболее высокий уровень подготовки, наличие опыта и необходимых ресурсов.

В рамках контракта исполнитель обязан до 30 января 2026 года организовать деловую часть форума, включая проведение пленарной сессии и не менее 14 тематических секций с участием 60 спикеров, в том числе иностранных экспертов. Ожидается, что мероприятия посетят свыше 1200 офлайн-участников.

В обязанности подрядчика также входит разработка бренд-бука форума, оформление площадок, регистрация гостей, обеспечение питания, синхронного перевода и технической поддержки мероприятий.

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