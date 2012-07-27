Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

По предварительным данным, задержанный – 36-летний мигрант из Средней Азии.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. По предварительным данным, задержанный – 36-летний мигрант из Средней Азии. Об этом сообщило МВД.

Разбойное нападение на дом главы ЦИК произошло в ночь на 6 сентября. Мужчина в маске проник на террасу дома и несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Основная версия преступления – кража. Элла Памфилова стала случайной жертвой злоумышленника.

Подозреваемого поймали в подмосковном лесу, когда он спал в своём шалаше. Мужчину подозревают в целой серии краж из домов местных жителей. У него изъяли электрошокер, а также предметы, которые он, возможно, украл из других домов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК ("Разбой с незаконным проникновением в жилище").

Видео: YouTube/ DW News