ЦИК России предложила кандидатуру Мейксина на пост главы избиркома Петербурга

Элла Памфилова надеется, что в этот раз проблем с горизбиркомом не будет.

Центральная избирательная комиссия рекомендовала назначить вице-губернатора Максима Мейксина на пост главы петербургского горизбиркома. Как оказалось, глава ЦИК Элла Памфилова лично просила губернатора назначить Мейксина на эту должность.

По словам Памфиловой, в ЦИК часть "спотыкались" на том, как проходили выборы в Петербурге.

Сложилось ощущение, что меняй не меняй председателя, если не меняются общие принципы подхода со стороны губернатора и ЗакСа, ничего не изменится. Элла Памфилова.

Сейчас у главы Центризбиркома появился оптимизм относительно будущего петербургского горизбиркома. Ответственность относительно работы Мейксина Памфилова готова взять на себя.

Напомним, что сейчас Максим Мейксин работает в исполнительных органах власти. До октября 2021 года он возглавлял администрацию Центрального района, а затем был назначен на должность вице-губернатора по внутренней политике. Недавно стал известен обновленный состав петербургского избиркома.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин