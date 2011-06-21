Петербургский ЗакС выбрал новый состав Горизбиркома

Депутаты ЗакСа Петербурга определились с 7 кандидатами, которые войдут в состав новой Санкт-Петербурсгкой избирательной комиссии. Голосование прошло на заседании 23 июня.
Всего было представлено 8 кандидатов. Из них поддержку депутатов получили:
Ирина Артюхова;
Андрей Беляков;
Людмила Боричева;
Олег Зацепа;
Юрий Кузьмин;
Борис Семенов;
Павел Шапчиц.
Первые шесть человек уже работают в Горизбиркоме.
Виктор Венгеров, который выдвигался от "Наблюдателей Санкт-Петербурга, не прошел.
Ранее стал известен состав Горизбиркома со стороны губернатора: Максим Мейксин (вице-губернатор Петербурга), Екатерина Фесик, Денис Козенко, Александр Шильман, Екатерина Астафьева, Валерий Николаев, Артем Тарасов. Избирком начнет работать в обновленном составе с 5 июля.
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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