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Петербургский ЗакС выбрал новый состав Горизбиркома
Сегодня, 10:53
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Петербургский ЗакС выбрал новый состав Горизбиркома

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Нынешний председатель Горизбиркома Наталья Чечина уйдет из комиссии.

Депутаты ЗакСа Петербурга определились с 7 кандидатами, которые войдут в состав новой Санкт-Петербурсгкой избирательной комиссии. Голосование прошло на заседании 23 июня.

Всего было представлено 8 кандидатов. Из них поддержку депутатов получили:

Ирина Артюхова;

Андрей Беляков;

Людмила Боричева;

Олег Зацепа;

Юрий Кузьмин; 

Борис Семенов;

Павел Шапчиц.

Первые шесть человек уже работают в Горизбиркоме. 

Виктор Венгеров, который выдвигался от "Наблюдателей Санкт-Петербурга, не прошел.

Ранее стал известен состав Горизбиркома со стороны губернатора: Максим Мейксин (вице-губернатор Петербурга), Екатерина Фесик, Денис Козенко, Александр Шильман, Екатерина Астафьева, Валерий Николаев, Артем Тарасов. Избирком начнет работать в обновленном составе с 5 июля. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: выборы, горизбирком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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