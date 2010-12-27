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Неизвестный напал на дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером
Сегодня, 12:33
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nastya960

Неизвестный напал на дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером

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Руководство МВД РФ взяло на контроль расследование разбойного нападения на дом главы ЦИК РФ.

В Подмосковье неизвестные напали на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главу дома ЦИК несколько раз ударили электрошокером. Об этом сообщило ГУ МВД по Московской области.

Нападение произошло поздней ночью в городском округе Истра Московской области. Элла Памфилова обратилась в полицию 6 сентября около 01:30. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

Руководство МВД РФ взяло на контроль расследование разбойного нападения на дом главы ЦИК РФ Памфиловой. Возбуждено уголовное дело. В аппарате ЦИК заявили, что Элла Памфилова здорова и сейчас принимает участие в международной конференции в Москве.

Ранее глава ЦИК не поддержала решение создать избирательные участки в Псковской области на выборах губернатора Петербурга.

Теги: глава цик, разбойное нападение, элла памфилова
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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