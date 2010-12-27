Глава ЦИК не поддержала решение создать избирательные участки в Псковской области на выборах губернатора Петербурга

Она надеется, что Горизбирком прислушается к аргументам.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова скептически отнеслась к решению петербургского Горизбирком о создании избирательных участков на территории Псковской области. Об этом она заявила 31 июля на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, комиссия выступает против этого решения, и у него для этого самые серьезные основания. Также она выразила надежду, что Горизбирком прислушается к аргументам и примет правильное решение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Псковской области планируют открыть около 20 избирательных участков. Также их хотят создать на территориях крупных дачных кооперативов, лечебных стационаров, следственных изоляторов.

Фото: vk.com/cikrussia