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Глава ЦИК не поддержала решение создать избирательные участки в Псковской области на выборах губернатора Петербурга
Сегодня, 14:03
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nadezhda_sib

Глава ЦИК не поддержала решение создать избирательные участки в Псковской области на выборах губернатора Петербурга

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Она надеется, что Горизбирком прислушается к аргументам.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова скептически отнеслась к решению петербургского Горизбирком о создании избирательных участков на территории Псковской области. Об этом она заявила 31 июля на заседании ЦИК. 

По словам Памфиловой, комиссия выступает против этого решения, и у него для этого самые серьезные основания. Также она выразила надежду, что Горизбирком прислушается к аргументам и примет правильное решение. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Псковской области планируют открыть около 20 избирательных участков.  Также их хотят создать на территориях крупных дачных кооперативов, лечебных стационаров, следственных изоляторов. 

Фото: vk.com/cikrussia

Теги: выборы, горизбирком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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