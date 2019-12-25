Мужчина получил смертельное ранение ножом на Новгородской улице

О преступлении сообщил брат погибшего. Вскоре подозреваемого задержали.

В понедельник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что неизвестные ранили ножом его 23-летнего брата у дома №23 по Новгородской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

На указанном месте был обнаружен житель республики Дагестан с ножевым ранением груди. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, позже он скончался в больнице.

В 12:15 после объявления плана "Перехват" во дворе дома №23 по Индустриальному проспекту по "горячим следам" был задержан автомобиль Kia Rio под управлением 24-летнего гражданина республики Таджикистан. Подозреваемый прибыл в Россию с целью работы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали женщину, которая скрывалась от полиции 13 лет.

Фото: Piter.TV