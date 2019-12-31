В Петербурге задержали женщину, которая скрывалась от полиции 13 лет

Осужденная несколько раз меняла место жительства. В итоге она вернулась в Северную столицу и проживала в коммунальной квартире под чужим именем.

Петербургской полиции удалось разыскать и задержать женщину, которая 13 лет находилась "в бегах". Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Преступница сбежала от правоохранителей ещё 2009 году. Тогда она находилась под домашним арестом. Суд вынес ей приговор за сбыт наркотических веществ.

С тех пор женщине удавалось успешно скрываться, постоянно меняя место жительства. За 13 лет она успела побывать в Анапе, Шерегеше, и на Алтае. Месяц назад она вернулась в Северную столицу и обосновалась в коммунальной квартире под чужим именем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали поджигателя BMW и других иномарок.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти