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В Петербурге задержали женщину, которая скрывалась от полиции 13 лет
Сегодня, 15:43
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В Петербурге задержали женщину, которая скрывалась от полиции 13 лет

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Осужденная несколько раз меняла место жительства. В итоге она вернулась в Северную столицу и проживала в коммунальной квартире под чужим именем.

Петербургской полиции удалось разыскать и задержать женщину, которая 13 лет находилась "в бегах". Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Преступница сбежала от правоохранителей ещё 2009 году. Тогда она находилась под домашним арестом. Суд вынес ей приговор за сбыт наркотических веществ. 

С тех пор женщине удавалось успешно скрываться, постоянно меняя место жительства. За 13 лет она успела побывать в Анапе, Шерегеше, и на Алтае. Месяц назад она вернулась в Северную столицу и обосновалась в коммунальной квартире под чужим именем. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержали поджигателя BMW и других иномарок.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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