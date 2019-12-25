Противоэпидемические требования соблюдает большинство предприятий и организаций города

Несмотря на постепенное снятие коронавирусных ограничений противоэпидемические требования остаются в силе.

В понедельник, 8 февраля, в Смольном сообщили, что большинство городских предприятий и организаций города продолжают соблюдать противоэпидемические требования. Губернатор напомнил, что требования остаются в силе, даже несмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно снимают.

Особенно это касается сферы услуг. Сейчас очень многое зависит от общей ответственности — как самих предприятий, так и посетителей уточнил градоначальник.

С первое по седьмое февраля комитет по контролю за имуществом проверил 347 объектов торговли и общепита в 11 районах города. Нарушения выявили только в 23 организациях: в 9 предприятиях не было СИЗ у работников, в 15 отсутствовали QR-коды, подтверждающие соблюдение стандартов безопасной деятельности, а в 4 не было социальной разметки на полу.

Помимо прочего в списке нарушителей оказался ресторан на улице Хошимина, где выявили факт курения кальяна. А в ТРК на проспекте Стачек не ограничили деятельность развлекательного парка площадью более 50 кв. м.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом.

Фото: Смольный