Противоэпидемические требования соблюдает большинство предприятий и организаций города

В понедельник, 8 февраля, в Смольном сообщили, что большинство городских предприятий и организаций города продолжают соблюдать противоэпидемические требования. Губернатор напомнил, что требования остаются в силе, даже несмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно снимают.
Особенно это касается сферы услуг. Сейчас очень многое зависит от общей ответственности — как самих предприятий, так и посетителей
уточнил градоначальник.
С первое по седьмое февраля комитет по контролю за имуществом проверил 347 объектов торговли и общепита в 11 районах города. Нарушения выявили только в 23 организациях: в 9 предприятиях не было СИЗ у работников, в 15 отсутствовали QR-коды, подтверждающие соблюдение стандартов безопасной деятельности, а в 4 не было социальной разметки на полу.
Помимо прочего в списке нарушителей оказался ресторан на улице Хошимина, где выявили факт курения кальяна. А в ТРК на проспекте Стачек не ограничили деятельность развлекательного парка площадью более 50 кв. м.
Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом.
Фото: Смольный
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