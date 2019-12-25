Партийный начальник Оксаны Дмитриевой призвал не обременять заведения сплошными проверками в период пандемии

Омбудсмен по защите прав предпринимателей обеспокоен ситуацией.

Председеталь Партии Роста и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заступился за бары, которые попали под проверку после инициативы его коллеги Оксаны Дмитриевой. По его словам, уладить конфликт нужно без участия контрольных органов, сообщил Титов "Фонтанке.ру".

По словам главы партии, он обеспокоен ситуацией в Петербурге. Конфликт между жителями и заведениями в центре города вошел в острую фазу. Тем более, не стоит проводить массовые сплошные проверки, пока "бушует пандемия". Титов предложил предпринимателям, к которым пришла проверка, обращаться к бизнес-омбудсмену в Петербурге Александру Абросимову и к нему лично.

Напомним, по просьбе депутата Законодательного собрания Петербурга Оксаны Дмитриевой в центре города проверят около 40 заведений. Она инициировала проверку после поступивших жалоб от граждан.

Фото: Piter.TV