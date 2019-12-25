Работу шести баров в Петербурге приостановили за нарушение ночных ограничений

Заведения опечатаны и закрыты на неопределенный срок.

Комисссия, состоящая из сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом Петербурга, организовала рейды по петербургским заведениям общепита. Проверка была нацелена на выявление нарушителей, которые не закрыли двери для посетителей после 19:00. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности наказание понесли 6 баров на Гороховой и Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания и Некрасова. Заведения были опечатаны и закрыты на неопределенный срок.

Добавим, что рейды затронули Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы города.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге ресторанам разрешили организовать "зимние кафе".

Фото: Piter.TV