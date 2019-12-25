Нехватка рабочих и производственников зафиксирована в Петербурге

В августе 2025 года количество открытых вакансий в сфере производства составило рекордные 27,8 тыс. позиций, что составляет приблизительно треть от всех объявлений работодателей города.

Эксперты констатировали критическую нехватку кадров среди рабочих и производственного персонала в Петербурге, причем повышение зарплат не решает проблему дефицита рабочей силы Согласно данным hh.ru, в августе 2025 года количество открытых вакансий в сфере производства составило рекордные 27,8 тыс. позиций, что составляет приблизительно треть от всех объявлений работодателей города. Таким образом, каждый третий работник востребован именно в рабочих специальностях.

Несмотря на рост числа запросов со стороны предприятий, наблюдается острый дефицит квалифицированных сотрудников. За август текущего года число откликов на одно предложение снизилось до пяти соискателей на вакансию.

Параллельно этому уровень оплаты труда растет стремительнее среднего уровня рынка. Если средняя зарплата в городе увеличилась за год на 10%, поднявшись с 77,5 тыс. рублей до 85,3 тыс. рублей, то заработок в сфере рабочих профессий вырос на целых 11% — с 90 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

