Реестр субсидий запустили в Петербурге

В Петербурге завершилась реализация межведомственного проекта по формированию Реестра субсидий — цифрового ресурса, созданного в рамках инициативы "Эффективный регион". Новая система призвана увеличить открытость и оптимизировать процессы распределения субсидий из городского бюджета. Информация об итогах проекта опубликована в Telegram-канале Комитета финансов Петербурга.

На заседании, проходившем под руководством зампредседателя Комитета финансов Любови Токаревой, присутствовали специалисты СПб ГКУ "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр". Совещание подвело итоги реализации инновационной платформы.

До внедрения реестра обработка информации для сайта "Электронный бюджет" предполагала работу с более чем 450 файлами формата Excel, предоставляемыми распорядителями бюджетных средств, что затрудняло и затягивало процесс. Создание Реестра субсидий на базе автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета (АИС БП-ЭК) позволит автоматически собирать и обрабатывать данные, улучшит их качество и обеспечит постоянный мониторинг выделяемых субсидий на каждом этапе.

Фото: Telegram / КомФин Петербурга