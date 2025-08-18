Депутат Четырбок рассказал подробности о работе над проектом бюджета Петербурга

Говоря о приоритетах будущего бюджета, Четырбок выделил два ключевых направления.

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок поведал "Петербургскому дневнику" о процессе подготовки бюджета города на предстоящий год и обозначил главные приоритеты.

Денис Александрович отметил, что подготовка бюджета становится всё сложнее и требует особого подхода. Бюджет нельзя воспринимать как неограниченный ресурс, а скорее как сложный пазл, в котором каждая деталь должна находиться на своём месте, что требует серьёзных усилий. Четырбок подчеркнул, что команда работает в тесном сотрудничестве с финансовым блоком правительства города, обеспечивая баланс между желаниями и действительными нуждами города и его жителей. Именно поэтому процесс согласования идёт непрерывно и предполагает взаимодействие с такими руководителями, как вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель Комитета финансов Светлана Енилёва.

Денис Четырбок добавил, что комитет начал подготовку бюджета заранее, проведя многочисленные встречи с гражданами и депутаты приняли активное участие в сборе мнений и предложений. Весной уже собрано более 900 предложений, направленных в Комитет финансов для дальнейшего рассмотрения.

Говоря о приоритетах будущего бюджета, Четырбок выделил два ключевых направления. Первое — концентрация на проблемах, поднятых жителями города. Второе — обеспечение финансирования недавно принятых законов, среди которых значимы инициативы губернатора, касающиеся демографии и социальной защиты.

Рассматривая структуру будущих бюджетных поступлений, Четырбок указал, что ключевую роль играют налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Он обратил внимание на то, что налоговые поступления от НДФЛ растут быстрее, чем от налога на прибыль, отметив причины такого дисбаланса.

Четырбок поделился информацией о новом туристическом налоге, введённом в январе, который уже принёс значительные доходы в бюджет, превысившие вдвое прошлогодние суммы аналогичного налога.

Среди нововведений Дениса Александровича заинтересовало внедрение автоматизированной упрощённой системы налогообложения, позволяющей упростить ведение налогового учёта предпринимателям и освободить их от бумажной рутины.

Четырбок упомянул, что депутаты вносят поправки в бюджет, акцентируя внимание на конкретных аспектах, таких как финансирование здравоохранения и улучшение качества жизни граждан.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"