После пожара в ангаре во Фрунзенском районе Роспотребнадзор проверил воздух

Определялось содержание веществ, которые свойственны процессу горения при пожаре.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" проверили воздух в жилых застройках в Невском и Фрунзенском районах после пожара в ангаре в Грузовом проезде 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Определялось содержание веществ, которые свойственны процессу горения при пожаре. Речь идет о взвешенных веществах, саже, об оксиде азота, аммиаке, углероде оксида, ацетоне, о феноле и других. Так, концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений.

Напомним, пожар в ангаре по адресу: Грузовой проезд, 33к2, тушили 2,5 часа. Пламя охватило 300 "квадратов". Информации о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Ленинском проспекте огонь охватил два "квадрата".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу