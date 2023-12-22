По факту взрыва в школе Адмиралтейского района проводится проверка

В учебное заведение прибыли правоохранители, установившие, что ученик 6 класса пронес туда страйкбольную гранату.

В понедельник, 29 января, около 15:30 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о хлопке в коридоре одной из местных школ. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В учебное заведение прибыли правоохранители, установившие, что ученик 6 класса пронес туда страйкбольную гранату и вместе с товарищами по неосторожности активировал ее в школьном коридоре. Отмечается, что пострадавших нет.

По данному факту полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV