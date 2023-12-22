Жителей Выборгского района Ленобласти напугал мощный взрыв

Громкий хлопок, попавший на видео, сопровождался клубами белого дыма.

В пятницу, 26 января, в Выборге и ближайших к нему населённых пунктах прогремел мощный взрыв. Причина произошедшего стала известна Piter.TV.

Судя по кадрам, инцидент встревожил местных жителей: громкий хлопок, попавший на видео, сопровождался клубами белого дыма.

Однако, как выяснилось в итоге, ничего криминального или опасного в произошедшем нет: по данным нашего источника, на карере Гаврилово, который находится примерно в 26 км от Выборга, проходят взрывные работы.

Ранее мы сообщили о том, что женщина погибла под колёсами поезда на станции Семрино.

Видео: Piter.TV