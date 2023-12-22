Женщина погибла под колёсами поезда на станции Семрино

В настоящее время сотрудники Витебского линейного отдела МВД России по транспорту осуществляют проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Транспортной полицией в Ленобласти проводится проверка по случаю травмирования, которое произошло на железнодорожной станции Семрино в прошлую среду. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как уточнили в ведомстве, около одиннадцати часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Семрино Ленинградской области женщину сбил грузовой поезд.

Установлено, что местная жительница, которой было 59 лет, попыталась перейти железнодорожные пути в месте, не предназначенном для перехода, закутавшись в капюшон. Машинист подавал высокогромкие звуковые сигналы и совершил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния не смог избежать наезда. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Задержка поезда составила 21 минуту. В настоящее время сотрудники Витебского линейного отдела МВД России по транспорту осуществляют проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть в 2024 году направит 78 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: Pxhere