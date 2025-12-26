  1. Главная
Сегодня, 10:56
Росприроднадзор и полицейские ищут хозяина львенка в Петербурге

Детеныша по кличке Хасан привел владелец для того, чтобы подстричь когти.

Накануне стало известно, что в Петербурге в один из груминг-салонов мужчина привел львенка. По данным Росприроднадзора по СЗФО, малышу не больше двух месяцев. Вероятно, его рано разлучили с матерью. 

В таком возрасте львятам необходимы специализированный уход и ветеринарное сопровождение – без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем. 

Пресс-служба Росприроднадзора 

Детеныша по кличке Хасан привел владелец для того, чтобы подстричь когти. С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов появились вопросы к условиям его содержания и законности владения. Уже направлено обращение в полицию. 

Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. 

Пресс-служба Росприроднадзора 

Ранее мы рассказывали о том, что самец европейской лани Боба поселился в Ленинградском зоопарке. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора (взято из соцсетей)

