Росприроднадзор и полицейские ищут хозяина львенка в Петербурге

Накануне стало известно, что в Петербурге в один из груминг-салонов мужчина привел львенка. По данным Росприроднадзора по СЗФО, малышу не больше двух месяцев. Вероятно, его рано разлучили с матерью.
В таком возрасте львятам необходимы специализированный уход и ветеринарное сопровождение – без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем.
Детеныша по кличке Хасан привел владелец для того, чтобы подстричь когти. С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов появились вопросы к условиям его содержания и законности владения. Уже направлено обращение в полицию.
Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей.
