Росприроднадзор и полицейские ищут хозяина львенка в Петербурге

Детеныша по кличке Хасан привел владелец для того, чтобы подстричь когти.

Накануне стало известно, что в Петербурге в один из груминг-салонов мужчина привел львенка. По данным Росприроднадзора по СЗФО, малышу не больше двух месяцев. Вероятно, его рано разлучили с матерью.

В таком возрасте львятам необходимы специализированный уход и ветеринарное сопровождение – без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем. Пресс-служба Росприроднадзора

Детеныша по кличке Хасан привел владелец для того, чтобы подстричь когти. С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов появились вопросы к условиям его содержания и законности владения. Уже направлено обращение в полицию.

Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. Пресс-служба Росприроднадзора

Ранее мы рассказывали о том, что самец европейской лани Боба поселился в Ленинградском зоопарке.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора (взято из соцсетей)