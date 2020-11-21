Самец европейской лани Боба поселился в Ленинградском зоопарке

Малыш прошел карантин и познакомился с киперами.

В Ленинградском зоопарке поселился пятилетний самец европейской лани с эффектной черной шерсткой. Зовут обитателя Какао Боб, для своих просто Боба. Приехал он из Ярославского зоопарка.

На время перевозки рога лани были спилены, чтобы Боба без проблем добрался до Северной столицы. Они отрастут уже через год. Малыш прошел карантин и познакомился с киперами. Сотрудники отдела "Копытные и мелкие животные" отметили, что Боба очень любопытный.

Увидеть черную лань можно каждый день с 10:00 до 20:00 на Оленьем кругу! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка