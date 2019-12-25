Детские новогодние каникулы пройдут в Ленинградском зоопарке

Есть мнение, что зимой зоопарки пустуют, ведь все животные якобы погружаются в сон, однако это всего лишь заблуждение.

Со 2 по 8 января с 12:00 до 16:00 в Ленинградском зоопарке будут проходить Детские новогодние каникулы. Как подчеркнула пресс-служба учреждения, есть мнение, что зимой зоопарки пустуют, ведь все животные якобы погружаются в сон, однако это всего лишь заблуждение. Ведь именно зимой природа вовсе не останавливается, а напротив, приобретает особую активность: некоторые обитатели активно резвятся на свежем морозце, другие наслаждаются играми в искрящемся снегу, а кое-где появляются новые пушистые малыши.

В рамках праздничной программы дети и их родители узнают удивительную правду о том, как зимуют самые разные животные: кто скрывается под покровом ночи, кто меняет рацион питания, а кому необходима глубокая спячка. Также можно будет принять принять участие в увлекательных играх, интерактивных мероприятиях и конкурсах.

Программа мероприятий:

Творческая мастерская "Зимовье зверей": создайте памятный сувенир о жизни лесных обитателей зимой и увезите домой прекрасное воспоминание (1-й этаж павильона "Экзотариум").

Интерактивная мультимедийная викторина "Новогодний хоровод": узнайте тайны зимних поздравлений и символику новогодних открыток (1-й этаж павильона "Экзотариум").

Интерактивная станция "Те, кто бодрствует": изучите уникальные способы выживания разных видов животных в условиях лютых морозов (1-й этаж павильона "Экзотариум").

Интерактивная станция "Новый год – на курорте!": почему одни отправляются в теплые края, а другие спокойно пережидают зиму дома? Узнайте о дальних путешествиях и миграциях (1-й этаж павильона "Экзотариум").

Интерактивная станция "Новогодние чудеса": возможно ли встретить зимние дни рождения не только у людей? Выясните, какие маленькие существа рождаются под снежным покровом (Павильон "Жирафы").

Интерактивная станция "Соня-засоня": советы для любителей поспать всю зиму напролет и пропустить праздник Нового года (Павильон "Приматы").

Интерактивная станция "Ресторан "Три сосны": чем лакомятся животные зимой и как добывают пищу в холодное время года (Павильон "Хищные звери").

Маршрутная игра-квест "Весёлая белка Рататоск спрятала запасы – найдите их все!": получите путеводитель до 15:00 и отправляйтесь искать тайники веселой белочки (Павильон "Хищные звери").

Вход на мероприятия свободный, однако необходим входной билет в зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка