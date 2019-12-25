  1. Главная
В Ленинградском зоопарке манул Шу ждет невесту из Барнаула
Самочку возрастом 2,5 года для Шу планируют доставить в январе 2026 года.

Для манула Шу в Ленинградском зоопарке привезут невесту из Барнаула. Об этом 18 декабря рассказала заместитель директора учреждения по зоологической работе Ольга Веркович во время пресс-конференции в ТАСС. 

Самочку возрастом 2,5 года для Шу планируют доставить в январе 2026 года. Сейчас оформляется вся необходимая документация. По словам Ольги Веркович, главное, чтобы "девушка понравилась нашему капризному Шу". 

Ранее на Piter.TV: обитателям Ленинградского зоопарка передали 130 пожарных рукавов. Сбор был объявлен в начале декабря. В частности, ТСЖ "Приморское" и МЧС Петербурга еще в сентябре отдали свыше 100 пожарных рукавов. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарья Николаева) 

