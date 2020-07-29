В Выборгском районе усилены противоэпизоотические меры по недопущению АЧС

Участники заседания обсудили меры по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Выборгского района.

В пятницу, 6 августа, состоялось заседание противоэпизоотической комиссии при администрации Выборгского района. В нем приняли участие представители комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти, структурных подразделений районной администрации, станции по борьбе с болезнями животных, МЧС и МВД России, отделения Роспотребнадзора, а также свиноводческих хозяйств района. Вел совещание глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В начале заседания Валерий Савинов представил собравшимся своего первого заместителя Михаила Павлова, назначенного на пост 4 августа.

Участники заседания обсудили меры по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Выборгского района.

Как отметил и.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ" по Выборгскому району Александр Русских, актуальность вопроса связана с выявлением 27 случаев заболевания диких кабанов в приграничных районах Эстонии. Неблагополучная обстановка в июле этого года отмечалась и в Псковской области, где в 6 муниципальных образованиях зафиксировано 11 случаев заражения АЧС, из которых 4 – в дикой фауне. Всего в России в этом году АЧС зарегистрирована в 20 регионах.

С целью повышения уровня биобезопасности свиноводческих объектов специалисты станции по борьбе с болезнями животных провели 182 ветеринарно-санитарных обследования свиноводческих хозяйств, 21 рейд по выявлению и пресечению несанкционированной торговли продукцией свиноводства на территории Выборгского района.

Особое внимание, уделяется разъяснительной работе по соблюдению норм санитарных и ветеринарных требований, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животноводства. Александр Русских, и.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ" по Выборгскому району

В рамках заседания участники также обсудили мероприятия каждой группы мобильного отряда в случае обнаружения очага заболевания и действиях по его локализации и ликвидации.

В ближайшее время запланирован еще один этап ликвидации кабанов. Уверен, что к концу года их численность будет приведена к необходимой норме, указанной в постановлении правительства – 0,25 особи на 1000 гектаров. По Выборгскому району – это 150 штук Александр Громов, ведущий специалист Северо-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО