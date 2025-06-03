В Ленинградской области среди кабанов объявилась мать-героиня c 12 поросятами

У каждого поросенка свой строго индивидуальный материнский сосок, к которому он старается не допускать голодных собратьев.

У взрослой кабанихи в Выборгском районе Ленинградской области родилось рекордное количество поросят – 12. Как отметил автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков, в литературе описаны случаи рождения и 15 детёнышей, но при таком количестве часть погибает в первые дни, ведь у дикой свиньи всего пять пар сосков.

Также Павел Глазков рассказал, что поросята рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4-5 месяцам постепенно исчезает. У каждого поросенка свой строго индивидуальный материнский сосок, к которому он старается не допускать голодных собратьев.

Также известно, что у большинства видов млекопитающих, включая и человека, рождается больше самцов, и только у крота и кабана – больше самок.

Ранее учёные нашли в Ленобласти редкий "аленький цветочек" среди прострелов весенних.

Видео: Telegram/ Каждой твари по паре (Кристина Кашкарова)