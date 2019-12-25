Учёные нашли в Ленобласти редкий "аленький цветочек" среди прострелов весенних

Необычное растение обнаружили участницы научной экспедиции: Анна Доронина, Ольга Степочкина, Елизавета Пунина и Людмила Крупкина.

В Выборгском районе Ленинградской области ботаники из Санкт-Петербурга обнаружили редкий экземпляр прострела весеннего (Pulsatilla vernalis) с уникальной пурпурной окраской лепестков. В отличие от привычной белесой цветовой гаммы этого вида, найденный цветок выделялся ярким, насыщенным оттенком. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал Павел Глазков.

Необычное растение обнаружили участницы научной экспедиции: Анна Доронина, Ольга Степочкина, Елизавета Пунина и Людмила Крупкина. Среди множества цветущих прострелов весенних с характерной почти белой окраской, пурпурный экземпляр выглядел как настоящий "аленький цветочек".

По словам исследователей, в научной литературе ранее не упоминалась подобная цветовая мутация у этого вида. Теперь учёным предстоит изучить генетические или экологические причины, вызвавшие появление необычного окраса.

Важно помнить: прострел весенний — редкое и охраняемое растение, занесённое в Красную книгу. Выкапывать его из дикой природы запрещено законом. К тому же в условиях сада такие растения приживаются плохо. Для дачных участков лучше выбирать культивируемые сорта прострела обыкновенного, специально выведенные для садоводства.

Фото: Telegram/ Каждой твари по паре (Анна Доронина; Ольга Стёпочкина)