Прострелы распускаются в Приозерском районе Ленобласти

Некогда прострел применялся в народной медицине, но сегодня используется преимущественно как декоративное растение.

Весной в Приозерском районе Ленинградской области начинают раскрываться бутоны красивого цветка — прострела. Этот цветок отличается необычным внешним видом, его покрывают мягкие пушистые волоски, защищающие растение от зимних холодов и заморозков ранней весны. Благодаря такой структуре шерстинок прострел способен накапливать капельки влаги и снега, образуя вокруг себя защитную воздушную прослойку.

Некогда прострел применялся в народной медицине, но сегодня используется преимущественно как декоративное растение, которое становится редкостью в естественной среде обитания.

Желающим вырастить прострел на собственной клумбе лучше всего размножать его семенным способом — это позволит наслаждаться красивыми цветами долгие годы. Многие виды прострела различной окраски представлены в коллекциях отечественных ботанических садов, посетить которые будет интересно всем любителям природы.

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Фото: Telegram / АстроФотоБолото (Катя Стрельникова)