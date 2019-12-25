Стаи гусей замечены на полях под Петербургом

Путешествуя по маршруту своего ежегодного возвращения домой, птицы преодолевают значительные расстояния, стремясь достичь родных уголков в Мурманской и Архангельской областях, а также северных частей Карелии.

Под Петербургом замечены многочисленные стаи различных видов диких гусей (белолобые, серые, гуменники и белощёкие казарки). Фотографии, сделанные Екатериной Стрельниковой, демонстрируют впечатляющее зрелище птичьих миграций. Автор предполагает, что подобное явление характерно и для других территорий Ленинградской области. Снимки были размещены в Telegram-канале АстроФотоБолото.

Путешествуя по маршруту своего ежегодного возвращения домой, птицы преодолевают значительные расстояния, стремясь достичь родных уголков в Мурманской и Архангельской областях, а также северных частей Карелии. Перелетные гости делают вынужденную остановку на сельскохозяйственных угодьях Петербурга и Ленобласти, наслаждаясь свежими зелёными побегами растений, появляющимися ранней весной.

Шумные и голосистые группы гусей привлекают внимание местных жителей своим активным поведением: они активно перемещаются, издавая характерные звуки, а заодно усердно кормятся молодыми растениями, местами заметно опустошая поля. Екатерина Стрельникова предупреждает, что наблюдать за этими дикими птицами лучше на расстоянии, так как гуси крайне осторожны и стремятся избегать близкого контакта с людьми.

Ранее мы сообщили о том, что ремез обыкновенный связал "варежки" в Петербурге.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (Катя Стрельникова)