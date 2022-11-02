Ремез обыкновенный связал "варежки" в Петербурге

Птицы-строители — оба партнёра, самец и самка, действуют сообща, используя материалы природного происхождения: тонкие волокна камыша, травы, шерсть животных и пушистые семена растений.

На деревьях в Петербурге появились гнезда-"варежки". Это оригинальное произведение птичьего искусства создано ремезом обыкновенным, чьи размеры скромнее даже привычных воробьев, сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Клюв ремеза похож на тонкий изящный крючок, которым птица виртуозно плетёт своё удивительное гнездо. Отличительной чертой ремезов является характерная чёрная окантовка вокруг глаз. Форма гнезда удивительно похожа на вязаную рукавицу с незавершённым большим пальцем.

Птицы-строители — оба партнёра, самец и самка, действуют сообща, используя материалы природного происхождения: тонкие волокна камыша, травы, шерсть животных и пушистые семена растений. Процесс сооружения такого уникального жилища занимает у пары приблизительно неделю, и всё это время самец сопровождает работу нежной, слегка грустной песней.

Следует отметить, что ремезы относятся к редким видам, обитающим в нашем регионе, и включены в Красную книгу как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что варакушка вернулась в Петербург из экваториальной Африки.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков