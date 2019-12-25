Варакушка вернулась в Петербург из экваториальной Африки

В Петербург из экваториальной Африки вернулась варакушка. Птицу заснял фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев на юго-западе города, сообщил 23 апреля биолог Павел Глазков.
В кадр попал самец, он прилетел и сразу начал петь свою весеннюю песню. Природа одарила пернатого не только ярким одеянием, но и хорошими вокальными данными.
Птица является пересмешником, т. е. мастерски копирует голоса других пернатых. При этом собирает заимствованные звуки в единую песню. По одной из версий название птицы произошло от старорусского слова "варакать", т. е. подражать, дразнить.
Павел Глазков, биолог
Самки вернутся с юга через несколько недель. Варакушка занесена в Красную книгу Петербурга.
Ранее мы рассказывали о том, что в цапельник в Ломоносовском районе вернулись его жители.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)
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