Варакушка вернулась в Петербург из экваториальной Африки

В кадр попал самец, он прилетел и сразу начал петь свою весеннюю песню.

В Петербург из экваториальной Африки вернулась варакушка. Птицу заснял фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев на юго-западе города, сообщил 23 апреля биолог Павел Глазков.

В кадр попал самец, он прилетел и сразу начал петь свою весеннюю песню. Природа одарила пернатого не только ярким одеянием, но и хорошими вокальными данными.

Птица является пересмешником, т. е. мастерски копирует голоса других пернатых. При этом собирает заимствованные звуки в единую песню. По одной из версий название птицы произошло от старорусского слова "варакать", т. е. подражать, дразнить. Павел Глазков, биолог

Самки вернутся с юга через несколько недель. Варакушка занесена в Красную книгу Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в цапельник в Ломоносовском районе вернулись его жители.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)