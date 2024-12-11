В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней

В США разрешили проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек свиней. Об этом сообщает издание Washington Post.
По информации источника, такие испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis. Они получили на них разрешение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Пересадку органов генетически модифицированных свиней будут делать пациентам с почечной недостаточностью. Всего в исследовании примут участие девять пациентов.
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Фото: Pixabay.com
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