В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней

Такие испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis.

В США разрешили проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек свиней. Об этом сообщает издание Washington Post.

По информации источника, такие испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis. Они получили на них разрешение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Пересадку органов генетически модифицированных свиней будут делать пациентам с почечной недостаточностью. Всего в исследовании примут участие девять пациентов.

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