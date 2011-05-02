Во время ДТП в Томской области перевернулась фура со свиньями

Животные в надёжных руках ветеринаров.

В селе Мельниково Томской области произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего свиней. По данным Telegram-канала Mash, фура перевернулась, в результате чего пострадали не менее 30 животных. У части из них зафиксированы переломы задних ног.

Водитель грузовика остался жив — его удалось вытащить из кабины местным жителям. Несколько свиней разбежались по деревне, и сейчас их пытаются поймать. На место происшествия прибыли скорая помощь и ветеринарные службы.

Видео с места аварии, опубликованное Mash, показывает перевернутую фуру и лежащих на земле животных. Причины ДТП уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что на берегу Финского залива спасли раненого детёныша тюленя.

Видео: Telegram / Mash