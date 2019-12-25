На станции "Беговая" с протечкой борются с помощью полиэтилена

Несмотря на ремонтные работы, которые проводились в прошлые годы, полностью с протечками не удалось справиться.

На станции метро "Беговая" заметили полиэтилен. Как оказалось, там опять случилась протечка. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Протестный Петербург".

По информации "Фонтанки.ру", работы на станции должны завершить до конца недели. За них отвечает "Метрострой".

Ремонтные работы на "Беговой" проводили в начале 2020-го года. Там демонтировали плитку и заменили ее на СМЛ-панели, которые крепятся на подсистему.

Ранее с последствиями протечек боролись с помощью тряпок. Из-за проблем на "Беговой" и "Новокрестовской" петербургский метрополитен подал иск к Дирекции транспортного строительства. В итоге через Арбитражнй суд "Метрострой" согласился устранить неполадки.

Фото: Telegram / Протестный Петербург