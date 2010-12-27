Протечки на станции "Беговая" устраняют с помощью грязных тряпок

Пассажиры метро в очередной раз заметили стекающую со стен станции воду.

Петербуржцы заметили, что на станции метрополитена "Беговая" начали устранять протечки. Однако делают это не специалисты, ремонтируя участки, а обычные сотрудники подземки. Они заложили проблемную область половыми тряпками. Об очередном "потопе" сообщили в социальных сетях местные жители. Они увидели воду на станции 12 ноября.

Пассажиры рассказали, что видели, как вода бежит по стенам ручейками. Чтобы они не навредили плитке, на полу разложена марля, которая должна вписать в себя влагу.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Метрострой" устраняет дефекты на станциях "Беговая" и "Новокрестовская".

Фото: Telegram/Аварийный Петербург, Piter.tv