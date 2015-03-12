На проспекте Обуховской Обороны ночью 10 пожарных тушили автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе ночью 29 ноября произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны, 305, тушили легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Горожане рассказали диспетчеру о возгорании в 01:05. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В легковом автомобиле происходило горение отсека двигателя. Пожарные потушили пламя за 12 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ночью в Петербурге произошел еще один пожар. На Индустриальном проспекте ночью полыхал ларек с шавермой. Его быстро потушили сотрудники кафе.

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Фото: Piter.tv