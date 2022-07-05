На Индустриальном проспекте ночью полыхал ларек с шавермой

К прибытию спасателей пожар потушили.

Сегодня ночью, 29 ноября, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Индустриальном проспекте, 34, загорелось кафе "Шаверма-24". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:35. В одноэтажном павильоне пламя охватило три "квадрата".

Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины. Однако к их прибытию пожар в кафе уже ликвидировали.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv