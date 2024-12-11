Состоялось прощание с бывшей главой "Петергофа" Еленой Кальницкой

В церемонии приняли участие близкие, друзья и коллеги погибшей.

В Большом Петергофском дворце состоялось прощание с бывшей главой ГМЗ "Петергоф" Еленой Кальницкой. О том, как это было, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В церемонии приняли участие близкие, друзья и коллеги погибшей. Губернатор города Александр Беглов отметил, что под ее управлением "Петергоф" стал самым посещаемым музеем в Северной столице.

Елена Яковлевна сделала самое главное – сохранила душу "Петергофа", она верила, что у него есть своя душа, и была хранительницей не только музейных ценностей, но и души "Петергофа". Александр Беглов, губернатор Петербурга

Под руководством Елены Кальницкой за 13 лет работы в "Петергофе" создали новые музеи, отреставрировали парковые ансамбли и дворцы.

У нас никогда не будет такой изобретательности, которая была ей свойственна, умение найти во всем известных документах что-то новое и украсить тот или иной праздник. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Напомним, Елена Кальницкая скончалась на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"