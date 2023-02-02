  1. Главная
Прорыв трубы и просадка асфальта на Энгельса обернулись уголовным делом
Сегодня, 14:24
Были нарушены требования безопасности при подземной прокладке трубопровода.

По результатам проверки прокуратуры Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) после аварии на проспекте Энгельса. Были нарушены требования безопасности при подземной прокладке трубопровода. 

Напомним, в результате на Светлановской площади образовался провал грунта и асфальта. Это привело к повреждениям системы водоснабжения и объектов дорожной инфраструктуры, нескольким организациям причинен ущерб в крупном размере. Движение на проспекте Энгельса восстановили 13 ноября. 

Дело заведено в отношении должностных лиц, выступающих от имени подрядчика. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой. 

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы в Купчино окутал улицу паром и остановил движение у метро. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: коммунальная авария, прокуратура, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

